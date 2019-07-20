متحدث القوات المسلحة المينية: سلاح الجو المسير ينفذ عدة هجمات بطائرة قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2019 - 11:22
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متحدث القوات المسلحة المينية: سلاح الجو المسير ينفذ عدة هجمات بطائرة قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط
منذ 37 mins
20 July، 2019
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