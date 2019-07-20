متحدث القوات المسلحة اليمنية: هجمات سلاح الجو المسير استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2019 - 11:22

متحدث القوات المسلحة اليمنية: هجمات سلاح الجو المسير استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية

منذ 33 mins 20 July، 2019
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