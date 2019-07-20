ظريف من كاراكاس: التواجد الاميركي في أي مكان يؤدي لزعزعة الامن والاستقرار

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن “التواجد الاميركي في أي مكان في العالم لا يؤدي الى تحقيق الاستقرار، بل يخلق حالة من زعزعة الامن والاستقرار”.

واضاف ظريف في حديث له لدى وصوله السبت الى مطار العاصمة الفنزويلية كاركاس ان “الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية تعانيان من انعدام الأمن بسبب الوجود الأميركي”، واكد انه “لا يوجد مكان في العالم تحقق فيه الاستقرار بالتواجد الاميركي”، وتابع “أينما ذهب الأمريكيون كانوا سببا في الضغط علی الشعوب وزيادة التطرف والإرهاب”.

وأشار ظريف الى ان “الشعب الفنزويلي يعرف كيف يعيش وكيف يتعايش دون تدخل الولايات المتحدة”، وأعرب عن “سروره بالمشارکة فی اجتماعات وزراء خارجیة حرکة عدم الانحیاز واجراء لقاءات ثنائية مع الاشقاء في فنزويلا”.

ووصل وزير الخارجية الايراني صباح اليوم السبت الى العاصمة الفنزولية كاراكاس للمشاركة في اجتماعات “حرکة عدم الانحياز” حيث كان في استقباله نظيره الفنزويلي خورخي أريازا.

المصدر: وكالة ارنا