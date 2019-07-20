“منتدى الإعلاميين” يستنكر استهداف العدو الاسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2019 - 09:26

“منتدى الإعلاميين” يستنكر استهداف العدو الاسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين

منذ 15 mins 20 July، 2019
اعلامي فلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

استنكر “منتدى الإعلاميين الفلسطينيين” استهداف العدو الإسرائيلي المتواصل للصحفيين.

وقال المنتدى في بيان له إنه “يتابع بخطورة بالغة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين خلال تغطيتهم لمسيرات العودة شرق قطاع غزة، بالرصاص الحي وقنابل الغاز التي يطلقها جنوده بشكل متعمد تجاههم، في تجاهل واضح للقوانين والمواثيق الدولية التي تمنع الاعتداء على الصحفيين أو المساس بحقوقهم”.

واستنكر المنتدى “تغول الاحتلال الاسرائيلي واستهدافه الصحفيين بشكل متعمد، مما أسفر عن إصابة الزميل الصحفي سامي مصران مصور قناة الأقصى بقنبلة غاز في الرأس، وإصابة الزميلة الصحفية  صافيناز اللوح خلال تغطيتهم لجمعة حرق العلم خلال مسيرات العودة شرق قطاع غزة، على الرغم من ارتدائهما زي الصحافة المميز”.

المصدر: فلسطين اليوم

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