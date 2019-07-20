بولتون وبومبيو: لن نهدأ حتى يرحل مادورو

أكد اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين أمس عزم واشنطن على إجبار الرئيس الفنزويلي نيكولاس على الرحيل، وأن أي مفاوضات بين الفنزويليين يجب أن تركز على هذه النقطة.

وفي تعليقه على فرض الخزانة الأمريكية عقوبات أمس الجمعة على 4 مسؤولين كبار في الاستخبارات الفنزويلية، كتب مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون عبر “تويتر” مساء الجمعة: “لن تهدأ الولايات المتحدة حتى يرحل مادورو المستبد، وتتوقف الجهات الفاسدة عن ارتكاب تجاوزات ضد الفنزويليين”.

تزامنا مع ذلك، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن المفاوضات الجارية حاليا بين الحكومة والمعارضة الفنزويليتين يجب أن تقوم على رحيل مادورو.

وردا على سؤال عن تقييمه آفاق المفاوضات، قال بومبيو أمس الجمعة في حديث صحفي من الأرجنتين، المحطة الأولى في جولته التي تشمل عددا من دول أمريكا اللاتينية: “أنا رجل أعيش على الأمل دائما، ففي نهاية الأمر لا يمكن أن تتناول المناقشات إلا نقطة واحدة، هي رحيل مادورو”.

واعتبر بومبيو أن حكم مادورو تسبب في انهيار الاقتصاد ومعاناة الشعب وحركة النزوح المتصاعدة من فنزويلا وقال: “هذا وضع غير مقبول، والسبب هو مادورو وحاشيته. عليهم مغادرة البلاد، وبعدها سنتمكن من إطلاق العمل على استعادة الديمقراطية في البلاد، وإجراء انتخابات حرة بطريقة تسمح باستعادة عظمة فنزويلا السابقة”.

وتستضيف جزيرة باربادوس الكاريبية هذه الأيام جولة من المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة بوساطة النرويج، بحثا عن سبل الخروج من الأزمة السياسية والاجتماعية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ مطلع العام الحالي.

المصدر: وكالات