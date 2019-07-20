واشنطن تفوز بصفقة لتسليح السعودية ترفع قيمة “ثاد” الإجمالية إلى 5.36 مليار دولار – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2019 - 09:26

واشنطن تفوز بصفقة لتسليح السعودية ترفع قيمة “ثاد” الإجمالية إلى 5.36 مليار دولار

منذ 9 mins 20 July، 2019
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية أن شركة “لوكهيد مارتن” فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة “ثاد” الصاروخية للسعودية التي تعتبر من أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية.

ونقلت “رويترز” عن البنتاغون أن العقد الجديد ملحق باتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية، ويرفع القيمة الإجمالية لصفقة “ثاد” إلى 5.36 مليار دولار.

وفيما تتداعى الدول الأوروبية لوقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب عدوانها على اليمن واستهدافها المدنيين، تسارع واشنطن لعقد المزيد من صفقات الأسلحة مع الرياض، رغم اعتراض الكونغرس على ذلك.

المصدر: وكالات

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