طليس نوه بقرار وضع لوحات عمومية في التداول ودعا الى حملة لمكافحة التعديات

علق رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس على اقرار مشروع وضع لوحات عمومية بالتداول، وقال: “أما وقد اقر المجلس النيابي قانون وضع لوحات عمومية في التداول فانني اتوجه بالشكر الى كل من أسهم في انجاز هذا المشروع الوطني الاقتصادي الاجتماعي، وادعو معالي وزيرة الداخلية والبلديات الى البدء باجراءات تنفيذ القانون، وتحديد موعد لمؤتمر صحافي مع النقابات لإطلاق حملة مكافحة التعديات والمخالفات، كما ادعو الراغبين بالالتحاق رسميا في القطاع الاستعداد لتقديم الطلبات للحصول على اللوحات العمومية للفئات التي يرغبون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام