بوتين: قلقون من المواجهة بين واشنطن وطهران

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه إزاء المواجهة الحاصلة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك خلال مقابلة أجراها معه المخرج الأمريكي أوليفر ستون.

ووفقا لنص المقابلة التي نشرها موقع الكرملين الإلكتروني يوم الجمعة، قال بوتين مجيبا عن سؤال حول وضع العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران: “نحن قلقون جدا من هذا الأمر، يمكن أن يزعزع ذلك استقرار الوضع حول إيران، وأن يؤثر على بعض الدول التي تربطنا بها علاقات وثيقة للغاية، وقد يسبب موجات إضافية من اللاجئين بأعداد كبيرة، ويمكن أن يتسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد العالمي وصناعة الطاقة العالمية”.

وأكد الرئيس الروسي أن موسكو سترحب بأي تحرك من واشطن وطهران قدما تجاه بعضهما، مشيرا إلى أن تأجيج الوضع لن يفيد أحدا، بما في ذلك الولايات المتحدة ذاتها”.

المصدر: وكالات