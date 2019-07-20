مقتل جندي تركي وإصابة 6 في عملية أمنية بشمال العراق

قالت وزارة الدفاع التركية، إن جنديا تركيا قتل وأصيب 6 آخرون يوم الجمعة، في عملية أمنية بشمال العراق شهدت اشتباكات مع مسلحين من “حزب العمال الكردستاني”.

من جهته، صرح مصدر أمني بأن جنديا تركيا آخر قتل في هجوم بصاروخ نفذه حزب العمال الكردستاني يوم الجمعة، في إقليم بدليس شرق تركيا، وأضاف أن شخصين آخرين أصيبا.

وأفادت الدفاع التركية بأن عنصرين من “حزب العمال الكردستاني” قتلا في ضربات جوية في شمال العراق الجمعة، في عملية منفصلة.

وكانت الوزارة قد أعلنت يوم الاثنين، أن إجمالي من “حيدتهم” من حزب العمال الكردستاني في هجومين ضمن عملية المخلب منذ 27 مايو بلغ 71 فردا.

جدير بالذكر أن الجيش التركي أطلق الأسبوع الماضي “ما وصفه بأنه المرحلة الثانية من حملة أمنية أطلق عليها اسم “عملية المخلب” في شمال العراق”.

وبدأت تلك الحملة للمرة الأولى في 27 مايو في منطقة هاكورك في شمال العراق مستهدفة “حزب العمال الكردستاني” بالمدفعية والقصف الجوي إضافة إلى القوات الخاصة.

وأفادت أنقرة بأن “عملية المخلب” تهدف لتدمير ملاجئ وكهوف يستخدمها الحزب و”تحييد” أفراده، علما أن القوات التركية شنت ضربات جوية متكررة على المنطقة، فيما تتواصل الحملة حاليا عن طريق القصف المدفعي وعمليات برية.

المصدر: وكالة رويترز