أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 20-07-2019
النهار
موازنة “أفضل الممكن” حصدت 83 “نعم” الحريري وميقاتي مجدداً: طفح الكيل
الاخبار
موازنة 2019 تكشف المحميّات… و«تُوَرِّط» حزب الله!
اللواء
«الموازنة» تفلت من محاولات التطويق وحراك العسكريين: بتأييد 83 نائباً
«انتفاضة الحريري» في الداخل تعدّل المسار .. ومجلس الوزراء ينتظر مبادرة لإنقاذه
الجمهورية
إقرار الموازنة المصروفة
إستعجال رئاسي لحل سياسي للحكومة.. ومناوشات الموازنة تعلو النقاشات
البناء
أقلّ من ثلثي المجلس مع الموازنة… وتعديلات تطال «الجزر المالية»… والـ 3 دون البنزين
تسوية مع المتقاعدين… وتجميد «ليبان بوست»… والحريري لموازنة 2020 وعودة الحكومة
المصدر: صحف