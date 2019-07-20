عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 20-07-2019 – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2019 - 07:23

عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 20-07-2019

منذ 26 mins 20 July، 2019
الصحف
صحافة - صحافة محلية

أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 20-07-2019

النهار
موازنة “أفضل الممكن” حصدت 83 “نعم” الحريري وميقاتي مجدداً: طفح الكيل

الاخبار
موازنة 2019 تكشف المحميّات… و«تُوَرِّط» حزب الله!

اللواء
«الموازنة» تفلت من محاولات التطويق وحراك العسكريين: بتأييد 83 نائباً
«انتفاضة الحريري» في الداخل تعدّل المسار .. ومجلس الوزراء ينتظر مبادرة لإنقاذه

الجمهورية
إقرار الموازنة المصروفة
إستعجال رئاسي لحل سياسي للحكومة.. ومناوشات الموازنة تعلو النقاشات

البناء
أقلّ من ثلثي المجلس مع الموازنة… وتعديلات تطال «الجزر المالية»… والـ 3 دون البنزين
تسوية مع المتقاعدين… وتجميد «ليبان بوست»… والحريري لموازنة 2020 وعودة الحكومة

المصدر: صحف

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