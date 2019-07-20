المكتب الاعلامي لأسامة سعد: صوت ضد الموازنة ككل ورفض المواد التي تفرض ضرائب ورسوم جديدة

صدر عن المكتب الإعلامي للأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في بيان انه “في جلسة التصويت على الموازنة في مجلس النواب مساء اليوم صوت النائب أسامة سعد ضد الموازنة ككل، ورفض بشكل خاص المواد التي تناولت القضايا الآتية:

1- فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين عموما.

2- فرض اقتطاعات من المعاشات وصناديق التعاضد للمدنيين والعسكريين.

3- الحسومات من التقديمات.

4- فرسان الموازنة كافة (المواد التي تنص على تعديل قوانين نافذة).

5- نقل اعتمادات العام الحالي للمشاريع الاستثمارية إلى الأعوام القادمة (مشاريع البرامج).

6- كل المواد التي تجيز المزيد من الاقتراض.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام