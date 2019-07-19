شهيب هنأ اساتذة الجامعة اللبنانية على الانجازات التي تحققت مع اقرار الموازنة

هنأ وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب اساتذة الجامعة اللبنانية على الانجازات التي تحققت مع اقرار الموازنة، والتي كانت من ضمن المطالب الاساسية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، و يأتي في مقدمتها استثناء اساتذة الجامعة من احكام المادة 93 من قانون الموازنة التي تنص على التخفيض التدريجي للمنح المدرسية والجامعية، وايضا استثناء الجامعة اللبنانية من المادة المتعلقة بوقف التفرغ والتوظيف.

ووعد بفي بيان متابعة موضوع رفع أسماء الأساتذة مستوفي الشروط لدخول الملاك، و موضوع ملف التفرغ باسرع وقت ممكن مع رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد ايوب.

واكد ان ما تحقق هو ثمرة التعاون البناء مع رابطة الاساتذة المتفرغين، وبدعم واحتضان من دولة الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري وايضا بدعم ومتابعة مع وزير المالية علي حسن خليل ورئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري وبطبيعة الحال بدعم النواب الزملاء.

وقال الوزير شهيب ان التعاون مع الرابطة وكل الخيرين سيبقى مستمرا لتعزيز حماية الجامعة اللبنانية وتعزيز دورها وواقعها ، بالاضافة الى بذل كل جهد لتحقيق كافة مطالب الاساتذة المحقة وذلك على قاعدة ان ما تحقق هو خطوة إيجابية أولى وستستمر ضمن مسار تعزيز الجامعة اللبنانية وحفظ مصالح اساتذتها ومستقبلهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام