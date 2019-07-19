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July 19 2019 - 23:35

مجلس النواب اقر موازنة العام 2019 بموافقة 38 نائبا ومعارضة 18

منذ 20 mins 19 July، 2019
مجلس النواب اللبناني
لبنان

اقر مجس النواب قانون موازنة 2019 بموافقة 83 نائبا ومعارضة 18 آخرين هم : فؤاد مخزومي، اسامة سعد، بولا يعقوبيان، ادي ديمرجيان، ميشال ضاهر ، جورج عدوان، ادي ابي اللمع، جان طالوزيان، جورج عقيص،انطوان حبيب، وهبي قاطيشا، عماد واكيم، شوقي الدكاش، جميل السيد، الياس حنكش، سامي الجميل، نديم الجميل، جهاد الصمد، وامتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت، فيما غاب النائب فيصل كرامي الذي كان اعلن معارضته للموازنة.

وكانت جلسة مناقشة الموازنة اسنؤنفت عند الثالثة من بعد ظهر اليوم برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور الرئيس سعد الحريري والوزراء، وقد تلا الرئيس بري في مستهل الجلسة نص الاستقالة التي تقدم بها النائب نواف الموسوي.

ثم طرح الرئيس بري على النقاش البند المتعلق بالنفقات والاعتمادات المخصصة بالوزارات والادارات والهيئات والمديريات التابعة لمجلس الوزراء، وقد اعترض النواب سامي الجميل، بولا يعقوبيان على الموازنات المخصصة لبعض الوزارات، واوضح النائب ابراهيم كنعان ان تخفيضات طالت هذه الموازنات في النقاشات في لجنة المال والموازنة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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