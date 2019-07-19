شركة ستينا بالك: زوارق صغيرة وطائرة هليكوبتر “غير معلومة الهوية” اقتربت من الناقلة ستينا إمبيرو المسجلة في #بريطانيا في مضيق #هرمز – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 19 2019 - 21:55

شركة ستينا بالك: زوارق صغيرة وطائرة هليكوبتر “غير معلومة الهوية” اقتربت من الناقلة ستينا إمبيرو المسجلة في #بريطانيا في مضيق #هرمز

منذ 9 mins 19 July، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة