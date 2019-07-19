حرس الثورة الاسلامية يعلن عن توقيف ناقلة نفط #بريطانية مساء اليوم في مضيق #هرمز – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2019 - 21:56

حرس الثورة الاسلامية يعلن عن توقيف ناقلة نفط #بريطانية مساء اليوم في مضيق #هرمز

منذ 1 ساعة 19 July، 2019
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