النائب فضل الله : موقفنا كان واضحا منذ البداية ونحن ضد الضريبة التي تطال الفئات الفقيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2019 - 20:11

النائب فضل الله : موقفنا كان واضحا منذ البداية ونحن ضد الضريبة التي تطال الفئات الفقيرة

منذ 29 mins 19 July، 2019
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