النائب فضل الله : موقفنا كان واضحا منذ البداية ونحن ضد الضريبة التي تطال الفئات الفقيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2019 - 20:11
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تفاهم على مادة الضريبة على المستوردات وفق اقتراح كتلة الوفاء للمقاومة باعفاء البنزين والمواد المشمولة بضريبة الـTVA
التفاهم حصل بعد مشاورات ضمت النائب حسن فضل الله ورئيس الحكومة ووزيري المال والاقتصاد
مصادر المنار: تعليق المادة 60 المتعلقة بفرض رسوم على البضائع المستوردة
مراسلة المنار: مجلس النواب يقرر إعادة النظر بعقد ليبان بوست وتجميد بند البريد
مراسلة المنار: قرار مجلس النواب جاء بعد اعتراض النائب حسن فضل الله على عدم التدقيق بها
مراسلة المنار: كان هناك شبه اجماع من مختلف الاطراف والكتل السياسية على ضرورة فتح ملف أوجيرو
مراسلة المنار: مجلس الانماء والاعمار استرد 75 مليار ليرة من اصل 175 مليار كانت خفضت من موازنته
مراسلة المنار: اقرار المادة 23 المتعلقة بضريبة الدخل على رواتب العسكريين المتقاعدين كما اقرت بلجنة المال
وزير الدفاع اللبناني الياس بوصعب: المادة المتعلقة بضريبة الدخل تعني أساس الراتب وتم تخفيض بند الطبابة من 3 الى 1.5%
بوصعب: هناك استثناء لجرحى الحرب وعائلات الشهداء ولن يتم المس بأي حق من حقوقهم
بو صعب: التخفيض الذي سيطال راتب العسكريين والبالغ 3 آلاف ليرة سيطال كافة الموظفين وليس فقط العسكريين
الجيش اللبناني يتخذ تدابير صارمة لمنع دخول اي معتصم الى ساحة النجمة بوسط بيروت
الحرس الثوري الايراني ينشر فيديو للمدمرة الامريكية "بوكسر" التي زعمت واشنطن انها اسقطت الطائرة الايرانية المسيرة
المحكمة العليا في جبل طارق تمدد احتجاز ناقلة النفط الايرانية 30 يوما
ميركل: اشعر بالقلق من الوضع في الخليج وينبغي اغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي لتفادي التصيعد مع ايران
تحالف التغيير السوداني اعلن تأجيل جولة المفاوضات مع العسكري بغية إجراء مشاورات داخلية دون تحديد موعد جديد لها
وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية تصد محاولة تقدم لقوى العدوان السعودي الامريكي قبالة أبواب الحديد في عسير
مصدر عسكري يمني: إطلاق 6 صواريخ زلزال1 على تجمع قوات وآليات قوى العدوان قبالة أبواب الحديد بمحور عسير
النائب فضل الله : موقفنا كان واضحا منذ البداية ونحن ضد الضريبة التي تطال الفئات الفقيرة
منذ 29 mins
19 July، 2019
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