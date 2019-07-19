بو صعب: من المؤسف أن نرى العسكريين المتقاعدين بالشارع للدفاع عن حقوقهم

قال وزير الدفاع الوطني في الحكومة اللبنانية الياس بو صعب “من المؤسف أن نرى العسكريين المتقاعدين في الشارع للدفاع عن حقوقهم”، وتابع “البعض يقول إنه سيتوجه للطعن، ونحن نشجعه على ذلك لأن هذا حق له”.

وأضاف بو صعب الجمعة ان “مجلس النواب يشرع وثمة بنود كثيرة في الموازنة تعني القوى الأمنية، فنحن ندعم العسكريين المتقاعدين لتقديم أي طعن في المجلس الدستوري إذا رأوه مناسبا”، وتابع “لم تحدث أي صفقة كما أن مواقفنا واضحة وصريحة”.

وأشار بو صعب إلى أن “الحسم على اساس الراتب لن يتأثر به العسكري المتقاعد الا بـ3000 آلاف ليرة، والامر يتم تطبيقه على كل موظفي الدولة اللبنانية”، ولفت إلى أن “المادة المتعلقة بضريبة الدخل تعني أساس الراتب فقط، وهي لا تطال العسكريين والرتباء انما الضباط من رتبة عقيد وما فوق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام