مجلس النواب اللبناني يواصل التصويت على بنود موازنة العام 2019 – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2019 - 20:12

مجلس النواب اللبناني يواصل التصويت على بنود موازنة العام 2019

منذ 1 ساعة 19 July، 2019
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