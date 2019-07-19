وزير الدفاع الياس بو صعب : لم يحصل اي تفاهم مع العمداء الذين التقيت بهم اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2019 - 20:12

وزير الدفاع الياس بو صعب : لم يحصل اي تفاهم مع العمداء الذين التقيت بهم اليوم

منذ 2 ساعة 19 July، 2019
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