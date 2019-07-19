وفد من “حماس” زار الحريري: نحرص على استقرار لبنان وعلى حقوق اللاجئين الفلسطينيين

استقبل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري الجمعة وفدا من حركة “حماس”، حيث جرى البحث في تداعيات الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل.

وبعد اللقاء، قال عضو المكتب السياسي في “حماس” الرشق “ناقشنا مع الرئيس الحريري العلاقات الثنائية والتطورات المتعلقة بالوضع الفلسطيني واللاجئين في المخيمات الفلسطينية اثر موضوع قانون العمل، كما نقلنا اليه تحيات دولة الأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس”، واضاف “قلنا له ان الأخ هنية وقيادة الحركة مهتمة بما يجري في لبنان وحريصة على استقراره وامنه وعلى حقوق الشعب الفلسطيني واللاجئين فيه”.

وتابع الرشق “أوضحنا للرئيس الحريري ان اللاجئين في لبنان ليسوا وافدين او عمالة اجنبية ولهم صفة سياسية يجب ألا يتم المساس بها لان المساس بصفة اللاجىء الفلسطيني في لبنان تذهب الى قضية التوطين المرفوضة فلسطينيا ولبنانيا”، وأوضح ان “الرئيس الحريري قد تفهم هذا الامر واكد أيضا عليه، وطالبنا بمعالجة الامر بما لا يمس بحقوق اللاجئين في لبنان”.

وقال الرشق “استمعنا من دولة الرئيس الى كلام مهم، بأنه يتفهم هذا الامر بالنسبة الى موضوع صفة اللاجىء الفلسطيني وبأنه يختلف عن العمالة الوافدة وعن الأجانب، وأبلغنا ان هذا الموضوع هو في عهدة الحكومة الان، وتابع “نحن قلنا اننا نثق به وبالحكومة وفي إجراءاتها، ونقول بكل صراحة، نحن نفتخر بشعبنا الفلسطيني وبتعبيره السلمي عن حقوقه في لبنان وحرصه على السلم الأهلي اللبناني واستقرار الدولة اللبنانية وتعبيره عن مطالبه السلمية العادلة بطريقة حضارية واحترامه وتقديره للدولة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام