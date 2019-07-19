مراسلة المنار : الجيش اللبناني يتخذ تدابير صارمة لمنع دخول أي معتصم الى ساحة النجمة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2019 - 18:27

مراسلة المنار : الجيش اللبناني يتخذ تدابير صارمة لمنع دخول أي معتصم الى ساحة النجمة

منذ 40 mins 19 July، 2019
أخبار موقع المنار

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