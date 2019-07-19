“القومي”: على الشعوب التحرك لإسقاط “صفقة القرن”

قال عميد الإعلام في الحزب “السوري القومي الاجتماعي” معن حمية تعليقا على تصريحات مساعد الرئيس الأميركي جيسون غرينبلات “لقد تحدث عن لقاءات عقدها مع مسؤولين فلسطينيين، موحيا بأنهم يؤيدون صفقة القرن وزاعما تخوفهم من الإعلان عن هذا التأييد، وبأنهم طلبوا منه عدم الكشف عن الاجتماعات”، واكد ان “المطلوب هو موقف فلسطيني يفضح مزاعم غرينبلات وأكاذيبه التي تروج للتطبيع وصفقة القرن”.

وأضاف حمية الجمعة “كذلك زعم غرينبلات بأن اسرائيل ضحية في نزاعها مع الفلسطينيين، متعاميا عن المجازر والجرائم الابادية التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين منذ اغتصاب فلسطين”، وتابع ان “الرد على المبعوث الأميركي هذا، يتم من خلال فضح حقيقة الدور الذي يؤديه لمصلحة العدو الصهيوني وفضح أكاذيبه ومزاعمه واعلان موقف فلسطيني حاسم برفض اي لقاء معه”.

ولفت حمية الى انه “بعد هذه التصريحات والتي تنطوي على دفاع عن العدو الصهيوني ودعم لاحتلاله وعدوانه، لم تعد الولايات المتحدة الأميركية منحازة للعدو الصهيوني وحسب، بل تخوض معركته العدوانية ضد أمتنا”، واضاف “لذلك ندعو الشعوب العربية إلى استعادة زمام المبادرة، والقيام بكل التحركات المطلوبة نصرة لفلسطين والفلسطينيين ولإسقاط صفقة القرن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام