استقدام تعزيزات أمنية الى ساحة الشهداء وسط بيروت مع مواصلة تحرك العسكريين المتقاعدين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2019 - 18:27

استقدام تعزيزات أمنية الى ساحة الشهداء وسط بيروت مع مواصلة تحرك العسكريين المتقاعدين

منذ 1 ساعة 19 July، 2019
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