مجلس الانماء والاعمار استرد ٧٥ مليار ليرة من اصل ١٧٥ مليار ليرة كانت خفضت من موازنته – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2019 - 16:39

مجلس الانماء والاعمار استرد ٧٥ مليار ليرة من اصل ١٧٥ مليار ليرة كانت خفضت من موازنته

منذ 17 mins 19 July، 2019
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