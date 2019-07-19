بعد اعتراض النائب حسن فضل الله على عدم التدقيق بايرادات ليبان بوست وحصة الدولة ، تقرر اعادة النظر بعقد ليبان بوست وتجميد بند البريد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2019 - 16:38

بعد اعتراض النائب حسن فضل الله على عدم التدقيق بايرادات ليبان بوست وحصة الدولة ، تقرر اعادة النظر بعقد ليبان بوست وتجميد بند البريد

منذ 18 mins 19 July، 2019
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