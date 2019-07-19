العسكريون المتقاعدون يحاولون تجاوز الأسلاك الشائكة للوصول الى مجلس النواب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2019 - 16:39
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جلسة لمجلس النواب اللبناني اليوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر للتصويت على موازنة 2019
الرئيس عون: ما حصل في قبرشمون لا تمحي آثاره الا محاكمة عادلة سليمة تمهد الطريق امام المصالحة
الغزيون يستعدون للمشاركة في جمعة "حرق العلم" في الجمعة ال67 لمسيرات العودة
حماس: جمعة "حرق العلم" هي رد على رفعه في بعض العواصم العربية ورفض شعبنا لكل اشكال التطبيع مع العدو
جمعية الوفاق البحرينية: لقاء وزير خارجية النظام البحريني مع الوزير الصهيوني مخز ولا يغتفر
ظريف: ممارسة ترامب الحد الاقصى من الضغوط بفعل استشارات خاطئة لن تجعله يفوز بجائزة التفاوض مع طهران
عراقجي ينفي اداعاءات ترامب ويرجح أن تكون واشنطن قد أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة عن طريق الخطأ
المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية ينفي فقدان أي طائرة ايرانية مسيرة في مضيق هرمز والخليج
الحرس الثوري الاسلامي: نبث خلال الساعات القادمة صورا التقطتها طائرة مسيرة ايرانية لقطع السفينة الاميركية في الخليج
حرس الثورة: طائرتنا المسيرةَ كانت تقوم بتنفيذ مهمتها في المنطقة وارسلت هذه الصور الى محطتها وعادت الى قاعدتها سالمة
ريابكوف: نأسف لمواصلة واشنطن زيادة التوتر والضغط على ايران
ريابكوف: سياسة واشنطن تجاه طهران خاطئة والوضع في الخليج يمكن أن يفضي الى نزاع
المحكمة العليا في جبل طارق تمدد احتجاز ناقلة النفط الايرانية 30 يوما
ميركل: اشعر بالقلق من الوضع في الخليج وينبغي اغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي لتفادي التصيعد مع ايران
نيويورك تايمز نقلا عن دبلوماسيين: حرب اليمن اصبحت مستنقع ابن سلمان لوحده بعد تخلي حليفه الاماراتي عنه
المندوب السعودي في الامم المتحدة: آن الاوان للأزمة اليمنية أن تنتهي وفقا للقرار 2216
خارجية كازاخستان: محادثات استانا في 1و2 اب/اغسطس بمشاركة لبنان والعراق لاول مرة
الوسيط الافريقي في السودان: ندعو اطراف التفاوض الى النظر في مشروع الوثيقة الدستورية استعدادا لتوقيعها
تحالف التغيير السوداني اعلن تأجيل جولة المفاوضات مع العسكري بغية إجراء مشاورات داخلية دون تحديد موعد جديد لها
تحالف التغيير يقول إن مشاوراته الداخلية هي للتوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق مع العسكري
مجلس النواب التونسي يفشل للمرة الثامنة بانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية
قائد القوات الاميركية في المحيط الهادئ: سنفقد تفوقنا العسكري على الصين في منتصف العقد المقبل ما لم نتخذ خطوات فعالة
ترامب يعلن انه سيرشح ابن قاض راحل في المحكمة العليا لتولي وزارة العمل خلفا للوزير المستقيل "أكوستا"
مقتل 6 أشخاص على الأقل وأصابة آخرين بجروح في انفجار قنبلة قرب جامعة كابول في العاصمة الافغانية
وفدا الحكومة والمعارضة الفنزولية أعلنا في بيانين منفصلين إحراز تقدم في محادثاتهما في بربادوس
الهند تعرب عن استعدادها للعودة الى فكرة شراء "سو 57" الروسية بعد اختبارها
تجاوز سعر الذهب سعر 1450 دولارا للاونصة لاول مرة منذ العام 2013
العسكريون المتقاعدون يحاولون تجاوز الأسلاك الشائكة للوصول الى مجلس النواب
منذ 25 mins
19 July، 2019
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