سفير روسيا بدمشق: نعمل على إعادة افتتاح المركز الثقافي الروسي قبل نهاية العام

أعلن سفير روسيا الاتحادية بدمشق ألكسندر يفيموف عن إمكانية إعادة افتتاح المركز الثقافي الروسي في دمشق قبل نهاية العام الجاري.

وأشار يفيموف في حديث خاص لوكالة تاس الروسية إلى أنه يجري العمل “على استئناف تشغيل المركز الثقافي الروسي في دمشق والذي لعب دوراً مهماً في الحياة الثقافية للعاصمة والذي اضطررنا لإغلاقه أثناء الأزمة”.

وتابع “إن هناك فهماً الآن بأنه يمكن وينبغي فتح أبواب المركز مجدداً ولكن علينا فقط تسوية بعض المسائل التقنية والتنظيمية.. وأنا شخصياً متفائل بهذا الصدد وآمل أنه سيتم استقبال الزائرين الأوائل فيه قبل نهاية 2019”.

وكان يفيموف أكد في كلمة له خلال افتتاح معرض “أيام الصداقة الروسية العربية في سورية ولبنان” في آذار الماضي أن هذه الفعالية هي خطوة أولى في طريق طويل يهدف إلى إقامة فعاليات ثقافية مهمة تمهيداً لإعادة عمل المركز الثقافي الروسي بدمشق مشيراً إلى إيلاء بلاده أهمية كبرى لتعزيز التواصل الثقافي مع سورية وفق القدرات المتاحة.

ودأب الإرهابيون الذين كانوا ينتشرون في الغوطة الشرقية وأغلبيتهم مما يسمى “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” وجبهة النصرة على استهداف الأحياء السكنية ومقرات البعثات الدبلوماسية ومن بينها السفارة الروسية في دمشق باعتداءات إرهابية بالقذائف قبل أن يتمكن الجيش العربي السوري من القضاء عليهم وتحرير كل المناطق التي كانوا ينتشرون فيها.

المصدر: سانا