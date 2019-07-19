وزارة الطاقة اللبنانية: لم نتهرب يوما من الاجابة عن أي تساؤل محق

قال المكتب الاعلامي في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في بيان له الجمعة “ردا على كلام النائب شوقي الدكاش أثناء مناقشة الموازنة والذي زعم فيه عن نية مؤسسة كهرباء لبنان تلزيم خزانات للفيول أويل في الذوق، يهم وزيرة الطاقة والمياه أن تلفت انتباه سعادة النائب الى انها ما تهربت يوما عن الاجابة عن أي تساؤل محق ولم تصمت يوما في وجه ادعاءات أقل ما يقال عنها انها خاطئة”.

وأوضح البيان “كانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أطلقت في 3/5/2017 استدراجا للعروض لتركيب خزانين لمادة الفيول أويل في معمل الذوق الحراري”، وتابع “لكن فور موافقة مجلس الوزراء في نيسان 2019 على الخطة المحدثة لقطاع الكهرباء التي أعدتها وزارة الطاقة والمياه والتي تضمنت توقيف معمل الذوق عن العمل في المدى المنظور واستبداله بمعمل جديد على الغاز الطبيعي”، واضاف “منعا لأي تعارض مع الخطة، عمدت مؤسسة كهرباء لبنان الى اتخاذ الاجراءات الادارية الآيلة الى الغاء استدراج العروض المذكور لانتفاء الحاجة الى هذين الخزانين، فاقتضى التوضيح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام