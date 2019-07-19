الوفاق: لقاء وزير خارجية نظام البحرين مع الوزير الصهيوني مخزِ

قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ان ارتماء النظام البحريني وأركانه في أحضان الصهاينة تجاوز للحدود وممارسة للجرم المشهود مع سبق الاصرار والترصد.

ووصفت الوفاق في بيان اللقاء الأخير بين وزير خارجية النظام في البحرين خالد بن أحمد مع وزير خارجية الكيان الصهيوني بالمخزي والمعيب وبالذنب الذي لا يُغتفر، وأكدت أن النظام بهذا السلوك لم يعد له أي شرعية أو قبول شعبي وبات معزولاً ولا يشرف البحرين ولا البحرينيين.

وأسفت الوفاق لوضع الإعلام والصحافة وبعض القوى والسياسية والاجتماعية والدينية في البحرين الذين انحدروا بشكل فاقع للتطبيل مع كل خطايا النظام والدفاع عنه بشكل أعمى ووصل به الحال لممارسة كل هذه الموبقات والاخطاء التاريخية.

المصدر: قناة اللؤلؤة