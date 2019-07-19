تضخم مريع لوجه رجل مصاب بمرض غريب!

انتشر خبر تضخم وجه رجل في متوسط العمر في جزيرة ليتي بالفلبين جراء مرض غامض لم يعرف سببه.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن النجار رومولو بيلابيل البالغ من العمر 56 عاما أصيب بوعكة صحية منذ حوالي ثلاث سنوات، فلجأ إلى المستشفى بسبب حكة في العينين وسيلان مستمر في الأنف.

وقرر الأطباء أنه يعاني من التهاب الجيوب الأنفية، ووصفوا له علاجا بدأ المريض بتناوله. لكن الفلبيني ساءت حالته بعد أسبوعين من العلاج وبدأ وجهه بالتضخم أكثر.

ولم يتمكن الأطباء المحليون من تشخيص حالة بيلابيل بدقة، فنصحوه بالتوجه للعاصمة مانيلا وعرض نفسه على الأخصائيين هناك.

يذكر أن آخر مرة زار فيها بيلابيل الأطباء المحليين كانت عام 2018، عندما أوصوه بالذهاب لمستشفى في العاصمة. ومنذ ذلك التاريخ لم يتلق المريض أي رعاية طبية.

ويأمل أقاربه أن يساعد انتشار خبر مرضه غير العادي في وسائل الإعلام، كي يجدوا من يساهم في معالجة مريضهم.

المصدر: دايلي ميل