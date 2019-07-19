روسيا ترصد خرقين لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 5 خروقات

أفادت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، خرقين لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظتي، اللاذقية (1) وحلب (1)، في حين رصد الجانب التركي 5 خروقات في محافظتي، حماه (4) وإدلب (1). وخلال الـ 24 ساعة الماضية، لم يقم مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، بحسب النشرة، بتنفيذ أي عمليات إنسانية. وبشكل عام تم تنفيذ 2165 عملية إنسانية، وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3488.661 طن. وأضاف المركز بأنه خلال الــ24 ساعة الماضية، تم التوقيع على اتفاقية واحدة حول الانضمام إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك بلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2535 مركزا. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية