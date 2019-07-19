الخارجية الكازاخية: لقاء نورسلطان سيبحث العملية السياسية بسوريا واللجنة الدستورية  – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2019 - 12:45

الخارجية الكازاخية: لقاء نورسلطان سيبحث العملية السياسية بسوريا واللجنة الدستورية 

منذ 13 mins 19 July، 2019
مدينة استانا
أخبار دولية - كازاخستان

أعلنت وزارة خارجية كازاخستان الجمعة، أن المشاركين في لقاء نور سلطان (أستانا سابقاً)، يومي 1-2 آب/أغسطس المقبل، سيبحثون الوضع السوري والعملية السياسية، بما في ذلك واللجنة الدستورية. وجاء في بيان الخارجية “التركيز الرئيسي للاجتماع القادم سيكون على مناقشة الوضع الحالي في سوريا، لا سيما في محافظة إدلب وشمال شرق البلاد، واتخاذ المزيد من التدابير لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة وتعزيز العملية السياسية ، بما في ذلك وإطلاق تشكيل لجنة دستورية”. وذكرت الوزارة أن المحادثات يخطط لعقدها خلال يومي 1-2 آب/أغسطس. ووفقًا للوزارة في 1 آب/ أغسطس ، من المتوقع إجراء مشاورات أولية ثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك وبمشاركة ممثلين عن الحكومة وجماعات المعارضة في سوريا، وفي 2 آب/ أغسطس ستعقد جلسة عامة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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