المندوب السعودي بالامم المتحدة: آن الأوان للأزمة اليمنية أن تنتهي

في تصريح يدل على الاقرار بالفشل والهزيمة في اليمن أكد المندوب السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، أن ما سماها الأزمة اليمنية آن لها أن تنتهي.

ونشر حساب البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في “تويتر” تصريحا مصورا أدلى به المعلمي للصحفيين جاء فيه: “نعم.. آن الأوان للأزمة اليمنية أن تنتهي… آن الأوان للحوثيين أن يقبلوا ويسلموا بالقرار 2216 وينهوا احتلالهم غير المشروع للسلطة” حسب تعبيره.

وزعم المعلمي ان السعودية هي اكثر دولة ساهمت في مساعدة اليمن، وقد أنفقت أكثر من 400 مليون دولار هذه السنة 2019 متناسيا ما قامت به بلاده من القتل وجرائم الحرب وتدمير البني التحتية اليمنية فضلا عن تورطها في انتشار الاوبئة نتيجة الحصار الخانق على هذا البلد.

المصدر: وكالات+مواقع