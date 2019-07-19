ريابكوف: الوضع في منطقة الخليج ليس على وشك الانفجار فحسب بل محفوف باندلاع صراع

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، حول أنباء اسقاط واشنطن لطائرة مسيرة ايرانية، أن الوضع في منطقة الخليج ليس على وشك الانفجار فحسب بل محفوف باندلاع صراع. وقال ريابكوف للصحفيين “لقد لاحظنا هذه الانباء. إن تركيز القوات والموارد في منطقة الخليج ، التي تنتمي لها بلدان مختلفة في المجال العسكري، مرتفع لدرجة احتمال وقوع أي حادث. والاهم هو عدم السماح بزيادة التصعيد”. وأضاف “نرى مرة أخرى أن الوضع ليس على وشك الانفجار فحسب بل محفوف باندلاع صراع. نأسف لأن الجانب الأمريكي ، على الرغم من كل النداءات التي وجهت ليس فقط من قبلنا، ولكن من العديد من أعضاء المجتمع الدولي، يواصل المثابرة في إثارة التوترات ، ويمارس أقصى قدر من الضغط على طهران. هذا الخط خاطئ”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية