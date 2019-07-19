تتعرض لضغوط متزايدة… أسعار النفط تهبط!

هبطت أسعار النفط بنحو 2.5 في المئة، تحت ضغط ضعف في أسواق الأسهم الأميركية، وتوقعات بارتفاع إنتاج الخام في خليج المكسيك في أعقاب عاصفة ضربت المنطقة الأسبوع الماضي.

وتعرضت الأسعار لمزيد من الضغوط بفعل مخاوف اقتصادية، مع اتجاه الأسهم الأميركية صوب التراجع، مسجلة خسائر لثلاث جلسات متتالية.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.73 دولار، أو 2.7 في المئة، لتبلغ عند التسوية 61.93 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار، أو2.6 في المئة، لتسجل عند التسوية 55.30 دولار للبرميل.

المصدر: رويترز