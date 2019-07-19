المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية ينفي مزاعم ترامب بشأن اسقاط طائرة ايرانية مسيرة

نفى كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الايرانية العميد أبو الفضل شكارجي الجمعة، مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إسقاط طائرة ايرانية مسيرة. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن العميد شكارجي قال في تصريح له، “خلافاً للمزاعم الواهية لترامب، إن جميع الطائرات المسيرة للجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز ومن بينها الطائرة التي تحدث عنها الرئيس الامريكي عادت بسلام الى قواعدها بعد تنفيذ مهام الاستطلاع والتحكم المخطط له، ولم يرد اي تقرير يشير الى مواجهة عملانية مع السفينة يو اس اس باكسر الأمريكية”.

واعتبر العميد شكارجي أن تصريحات الرئيس الامريكي “تهدف لخلق التوتر وزعزعة الامن في منطقة الخليج الفارسي المهمة ومضيق هرمز الاستراتيجي”. ونوّه العميد إلى أن القوات المسلحة الايرانية “تعتبر دائماً مهمة حراسة ومراقبة أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز مهمتها القانونية وفق القوانين الدولية”.

المصدر: تسنيم