خرائط غوغل تسبب الزهايمر

حذر خبير من أن أجهزة الملاحة عبر الأقمار الصناعية مثل خرائط “غوغل”، يمكن أن تدمر أدمغة الناس وقد تساهم في تطوير مرض الزهايمر، إذ تساهم خرائط جوجل في تفاقم مرض الزهايمر.

وقال الخبير والدبلوماسي البريطاني السابق ( ديفد باري ) : إن نظام تحديد المواقع العالمي GPS يمنع الناس من بناء المرونة التي تحتاج إليها أدمغتنا في وقت لاحق من الحياة، مشيراً الى أن البشر قد طوروا إحساسا حادا بمحيطهم ومكانهم في العالم على مدى مئات الآلاف من السنين، لكنه تلاشى الآن مع استيلاء التكنولوجيا عليه.

وأكد ( باري ) أن استخدام خرائط “غوغل” وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية وغيرها من الأدوات “الخطيرة للغاية”، تفصل الناس عن العالم وتمنع عقولهم، وخاصة الحصين، الذي يتعامل مع وظائف التعلم والذاكرة، من بناء القدرة على مقاومة أي تدهور قد يواجهونه في وقت لاحق من الحياة.

وأشار أخصائي أمراض المخ والأعصاب الطبيب تامر زيدان إلى أن استخدام هذة التطبيقات تتسبب في تدهور تلك الحاسة في أدمغتهم، مما يفقد الإنسان القدرة على تذكر الاتجاهات والملاحة، وأن الحل فى هذة المشكلة هو غلق تطبيقات GPS والاعتماد على العقل البشري، ,وتنشيط الذاكرة من جديد والعمل على معرفة إتجاهات الطرق.

المصدر: اخبار الان