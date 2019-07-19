#ريابكوف: روسيا تأسف لأن الولايات المتحدة على الرغم من جميع النداءات تواصل تصعيد التوتر وممارسة الضغط على إيران (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2019 - 10:39
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جلسة لمجلس النواب اللبناني اليوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر للتصويت على موازنة 2019
مجلس النواب يقر اقتراح قانون يمدد مهلة انجاز قطع الحساب عن السنوات الماضية مدة ستة اشهر
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري: مشروع الموازنة يمثل ركيزة أساسية للرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة
وزير المال اللبناني علي حسن خليل: ارقام الموازنة لا ترضي الطموحات لكنها أفضل الممكن
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: موسكو فعلت كل ما هو ممكن للحفاظ على معاهدة الصواريخ لكن واشنطن تتجنب الحوار
لافروف: متفقون على ضرورة العمل للحفاظ على الاتفاق النووي بتطبيق كامل بنوده
الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي التطورات الاقليمية والدولية والملف النووي
الرئيس روحاني أكد لماكرون أن ايران عازمة على ابقاء جميع الأبواب مفتوحة للمحافظة على الاتفاق النووي
الرئيس روحاني: الحظر الامريكي على ايران يختلق مشاكل في سبيل بقاء الاتفاق النووي
المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية ينفي فقدان اي طائرة ايرانية مسيرة في مضيق هرمز والخليج
عراقجي ينفي اداعاءات ترامب ويرجح أن تكون واشنطن قد أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة عن طريق الخطأ
ريابكوف: ناسف لمواصلة واشنطن زيادة التوتر والضغط على ايران
ريابكوف: سياسة واشنطن تجاه طهران خاطيئة والوضع في الخليج يمكن أن يفضي الى نزاع
نيويورك تايمز نقلا عن دبلوماسيين: حرب اليمن اصبحت مستنقع ابن سلمان لوحده بعد تخلي حليفه الاماراتي عنه
إعلام العدو: وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس عقد اجتماعا قصيرا وعلنيا مع وزير الخارجية البحريني في واشنطن
قيادي في قوى الحرية والتغيير بالسودان: طلبنا تأجيل جلسة مفاوضات الجمعة مع المجلس العسكري الى وقت لاحق
التلفزيون السوري: التنظيمات الارهابية تعتدي بالقذائف الصاروخية على مدينة محردة بريف حماه الشمالي الغربي
وزارة الخزانة الامريكية تدرج 5 أفراد و7 كيانات في ايران والصين وبلجيكا على لائحة العقوبات
مقتل 4 أشخاص على الأقل وأصابة آخرين بجروح في انفجار قنبلة قرب جامعة في العاصمة الافغانية كابول
#ريابكوف: روسيا تأسف لأن الولايات المتحدة على الرغم من جميع النداءات تواصل تصعيد التوتر وممارسة الضغط على إيران (سبوتنيك)
منذ 12 mins
19 July، 2019
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