#ريابكوف: روسيا تأسف لأن الولايات المتحدة على الرغم من جميع النداءات تواصل تصعيد التوتر وممارسة الضغط على إيران (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2019 - 10:39

#ريابكوف: روسيا تأسف لأن الولايات المتحدة على الرغم من جميع النداءات تواصل تصعيد التوتر وممارسة الضغط على إيران (سبوتنيك)

منذ 12 mins 19 July، 2019
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