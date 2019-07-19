المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية ينفي مزاعم ترامب بشأن اسقاط طائرة ايرانية مسيرة (تسنيم) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2019 - 10:38

المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية ينفي مزاعم ترامب بشأن اسقاط طائرة ايرانية مسيرة (تسنيم)

منذ 16 mins 19 July، 2019
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