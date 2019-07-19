عناوين واسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

– العناوين

الأخبار:

المجلس النيابي يشرّع مخالفة الدستور

البناء:

ترامب يعلن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار… وإيران تكشف عن احتجازها سفينة بريطانية

الحكومة تضمن التصويت على الموازنة… ووزير المال يعِد بآخر قطع حساب

النهار:

تطبيق قانون العمل أُحبط في قاعة التشريع

اللواء:

موازنة الـ”136 معبَر”: فضيحة التهريب المالي المُشَرعَن!

برّي يُرجئ التصويت لإحتواء “غضَب العسكر”

-اسرار الصحف

النهار

لوحظ أن مرجعاً روحياً درزياً بارزاً قريباً من دارة خلدة، لم يعلق إطلاقاً على ما جرى في قبرشمون – البساتين، وعُزي ذلك إلى سخطه واستيائه مما حصل وخصوصاً أنه حذّر من عواقب ما قد يحدث ولكن لم يؤخذ كلامه في الاعتبار.

بلغ السجال الحاد بين النائبين سليم عون ونديم الجميل في مجلس النواب حد الإسفاف ما يستوجب وضع ضوابط للكلام في الجلسات العامة.

الجمهورية

قرّر أحد الوسطاء سحب يده من حل مشكلة مستعصية وأبلغ مراجعيه بالقول: يطلبون منا أن نطفئ النار فيأتون ويصبّون الزيت عليها.

أحال أحد الأحزاب شخصية سياسية منتمية إليه إلى المحكمة الحزبية على خلفية تراكمات صدرت منه لم يرضَ عنها حزبه.

المصدر: صحف