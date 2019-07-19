واشنطن: نعتزم مواصلة الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ في بيان لها عقب محادثات جنيف أن “​الولايات المتحدة​ تعتزم مواصلة الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع ​روسيا​”.

وأوضحت الوزارة أنه “بينما أشارت الولايات المتحدة وبوضوح إلى المخاوف من قيام روسيا بتطوير ونشر أسلحة نووية غير استراتيجية ولا تضمن الشفافية، شددت الولايات المتحدة أيضا عزمها على استمرار التواصل مع روسيا بحسب الضرورة بشأن قضايا ​الأمن​ ومراقبة التسلح وإبلاغ حلفائها حول هذه المناقشات”.

وأعلنت أن “النائب الأول لوزير الخارجية ​جون سوليفان​، أبلغ حلفاء ​الناتو​ بالمحادثات مع روسيا في ​بروكسل​”.

وفي وقت سابق أعلن نائب وزير ​الخارجية الروسية​، ​سيرغي ريابكوف​ أنه خلال المشاورات مع وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ​ديفيد هيل​، سيتم التركيز من قبل الجانبين على القضايا الثنائية والقضايا الإقليمية.

المصدر: وكالات