وزير الخارجية الايراني يذكّر البيت الابيض بحدود امريكا

ذكّر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة له البيت الابيض بحدود ايران وامريكا واين يقع مضيق هرمز في الخارطة الجغرافية.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ذكّر ظريف البيت الابيض ساخرا ضمنيا اين هي حدود ايران واميركا واين يقع مضيق هرمز في خارطة العالم الجغرافية.

وارفق وزير الخارجية الايراني تغريدته بخارطة العالم وابرز فيها حدود ايران واميركا ومضيق هرمز.

وجاءت هذه التغريدة بعد ان ادعى الرئيس الاميركي في تصريح له امس الخميس بان قوات البحرية الاميركية استهدفت طائرة ايرانية مسيرة اقتربت لنحو 900 متر من السفينة الحربية الاميركية “يو.اس. اس. باكسر” في مضيق هرمز بعد ان تجاهلت التحذيرات الموجهة لها حسب قوله.

المصدر: وكالة ارنا