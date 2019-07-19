قالن يعرب لبولتون عن انزعاج أنقرة من إخراجها من برنامج “إف 35”

أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، عن “انزعاج” بلاده من قرار واشنطن تعليق دور أنقرة في برنامج تصنيع مقاتلات “إف 35”.

وأجرى قالن اتصالا هاتفيا مع بولتون الخميس، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين بلديهما والتطورات الإقليمية، وأبلغ قالن الجانب الأمريكي بموقف بلاده من شطبها من برنامج “إف 35″، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأشار قالن إلى أن إبعاد أنقرة من البرنامج “لا يتماشى مع تصريحات رئيسي البلدين”، رجب طيب أردوغان، ودونالد ترامب، مضيفا أن العلاقات التركية الأمريكية لا يمكن أن تتقدم على نحو إيجابي إذا كانت تقوم على فرض جانب واحد قراراته الانفرادية على الآخر.

وتأتي المكالمة الهاتفية غداة إعلان وزارة الحرب الأمريكية الشروع بتعليق مساهمة تركيا في برنامج “إف 35” بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس 400” رغم معارضة واشنطن للصفقة.

المصدر: وكالات