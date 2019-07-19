سيناتور أمريكي يعد قرارا يدعو لفرض عقوبات على تركيا

أعد السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ريك سكوت مشروع قرار يدعو لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة “إس-400” الروسية للدفاع الجوي.

وأفادت وكالة “رويترز” التي اطلعت على مشروع القرار بأنه يدعو لفرض العقوبات تحت “قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات” (CAATSA)، ويصف شراء تركيا للمنظومة الروسية بـ “التهديد المباشر” للمصالح الأمريكية.

ويدعو مشروع القرار إدارة الرئيس دونالد ترامب لمناقشة “الأخطار” التي تمثلها روسيا مع حلف الناتو، وإعادة النظر في عضوية تركيا في الحلف.

تجدر الإشارة إلى أن قرارات من هذا القبيل لا تمتلك قوة قانون في حال إقرارها.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق من الخميس بأن الولايات المتحدة لا تدرس حاليا فرض عقوبات على تركيا بعد حصولها على منظومة الصواريخ الروسية “إس-400”.

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء إنهاء مشاركة تركيا في البرنامج الخاص بمقاتلات “إف-35” الأمريكية بسبب صفقة أنقرة مع موسكو.

المصدر: وكالة رويترز