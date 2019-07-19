سلطات جبل طارق تبحث مع إيران مسألة الناقلة المحتجزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2019 - 05:55

سلطات جبل طارق تبحث مع إيران مسألة الناقلة المحتجزة

منذ 1 ساعة 19 July، 2019
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جبل طارق

أعلنت سلطات جبل طارق أن رئيس وزرائها فابيان بيكاردو عقد “لقاء بناء وإيجابيا” مع مسؤولين إيرانيين في لندن حول الناقلة “غريس 1” التي احتجزتها سلطات جبل طارق.

وقال المتحدث باسم حكومة جبل طارق إن “رئيس الوزراء التقى الأربعاء في لندن مسؤولين إيرانيين لمناقشة الأمور المتعلقة باحتجاز سفينة “غريس 1″ وإيجاد سبل لخفض التصعيد حول كافة جوانب القضايا التي ظهرت”. وأضاف أن “اللقاء كان بناء وإيجابيا”.

وكانت القوات البحرية الملكية البريطانية قد احتجزت ناقلة النفط المذكورة في مياه جبل طارق في وقت سابق من الشهر الجاري، للاشتباه بانتهاكها نظام العقوبات ضد سوريا.

المصدر: وكالة رويترز

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