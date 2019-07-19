روس أتوم تبدأ تصنيع معدات الإنتاج طويلة الأمد للوحدات 7 و8 بمحطة ” تيانوان” النووية بالصين

قامت المنشآت الصناعية التابعة لشركة روس أتوم الروسية بتصنيع أولى أجزاء أجسام المفاعلات رقم 7 و8 الخاصة بمحطة تيانوان الصينية النووية، تحت إشراف شركة أتوم ستروي اكسبورت.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس قطاع المشروعات بشركة أتوم ستروي اكسبورت في الصين، ألكسي بانيك: “تمثل هذه الخطوة بداية إنتاج معدات دورة التصنيع طويلة الأمد، والتي تعد جزءا من العقد العام، المبرم لبناء وحدات الطاقة رقم 7 و 8 من المحطة النووية، والذي تم توقيعه بين شركة أتوم ستروي اكسبورت – القسم الهندسي التابع لمؤسسة روس أتوم الحكومية وشركة سونينج للطاقة النووية (مقرها الصين) في مارس من هذا العام”.

ومن المقرر أن يتم صب الخرسانة لوحدة الطاقة رقم 7 في محطة الطاقة النووية ” تيانوان”، في مايو 2021.

المصدر: وكالات