روس أتوم تبدأ تصنيع معدات الإنتاج طويلة الأمد للوحدات 7 و8 بمحطة ” تيانوان” النووية بالصين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2019 - 05:55

روس أتوم تبدأ تصنيع معدات الإنتاج طويلة الأمد للوحدات 7 و8 بمحطة ” تيانوان” النووية بالصين

منذ 2 ساعة 19 July، 2019
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أخبار دولية - الصين

قامت المنشآت الصناعية التابعة لشركة روس أتوم الروسية بتصنيع أولى أجزاء أجسام المفاعلات رقم 7 و8 الخاصة بمحطة تيانوان الصينية النووية، تحت إشراف شركة أتوم ستروي اكسبورت.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس قطاع المشروعات بشركة أتوم ستروي اكسبورت في الصين، ألكسي بانيك: “تمثل هذه الخطوة بداية إنتاج معدات دورة التصنيع طويلة الأمد، والتي تعد جزءا من العقد العام، المبرم لبناء وحدات الطاقة رقم 7 و 8 من المحطة النووية، والذي تم توقيعه بين شركة أتوم ستروي اكسبورت – القسم الهندسي التابع لمؤسسة روس أتوم الحكومية وشركة سونينج للطاقة النووية (مقرها الصين) في مارس من هذا العام”.

ومن المقرر أن يتم صب الخرسانة لوحدة الطاقة رقم 7 في محطة الطاقة النووية ” تيانوان”، في مايو 2021.

المصدر: وكالات

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