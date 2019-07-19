بزي من واشنطن: من يضع أمامه مصلحة “إسرائيل” ينتهك جوهر الديمقراطية وقيمها

استكمل الوفد النيابي اللبناني لقاءاته في العاصمة الاميركية واشنطن، حيث التقى النائبان علي بزي واغوب بقرادونيان في مقر الكونغرس النائبين شارلي كرايست وغاريت غريفس وهما من أصول لبنانية، وجرى البحث في وضع لبنان والمنطقة انطلاقا من الرؤية اللبنانية للملفات ذات الصلة بموضوع النازحين السوريين والقضية الفلسطينية والعقوبات والسيادة اللبنانية على موارده وحدوده البرية والبحرية.

وفي مقر “المعهد الوطني الديمقراطي في واشنطن” وامام عدة وفود برلمانية اجنبية أكد النائب علي بزي على “ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لأنها نبض الشعوب وإرادتها الحرة”، منتقدا “بعض السياسات الحكومية التي ترمي إلى اخضاع وارهاب المواطنين والأوطان وممارسة سياسة المعايير المزدوجة بعيدا عن القيم والمبادىء وسيادة الدول والكيانات والأفراد”.

ولفت بزي الى ان “من يرسم الخرائط الجديدة في منطقة الشرق الأوسط يضع أمامه مصلحة إسرائيل ولا يقيم وزنا أو اعتبارا حتى للقرارات الدولية ذات الصلة بالمنطقة”، وأكد ان “مثل هذه السياسات تشكل انتهاكا لجوهر الديمقراطية واغتصابا لقيمها ومبادئها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام