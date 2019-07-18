الجيش اللبناني: تنفيذ تدابير أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2019 - 23:25

الجيش اللبناني: تنفيذ تدابير أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب

منذ 10 mins 18 July، 2019
علم الجيش اللبناني
لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني ان وحداتها ستنفذ تدابير أمنية استثنائية تتضمن تسيير دوريات راجلة ومدولبة وإقامة نقاط مراقبة وحواجز تفتيش في محيط مجلس النواب.

وقالت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان لها “تتابع وحدات الجيش المنتشرة في منطقة بيروت، بتنفيذ تدابير أمنية استثنائية تتضمن تسيير دوريات راجلة ومدولبة وإقامة نقاط مراقبة وحواجز تفتيش في محيط مجلس النواب”.

واضاف البيان “لذا تدعو هذه القيادة المواطنين والمعتصمين إلى التجاوب التام مع الإجراءات التي يتخذها الجيش تباعا، حفاظا على أمنهم وسلامتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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