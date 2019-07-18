الجيش اللبناني: تنفيذ تدابير أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب

أعلنت قيادة الجيش اللبناني ان وحداتها ستنفذ تدابير أمنية استثنائية تتضمن تسيير دوريات راجلة ومدولبة وإقامة نقاط مراقبة وحواجز تفتيش في محيط مجلس النواب.

وقالت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان لها “تتابع وحدات الجيش المنتشرة في منطقة بيروت، بتنفيذ تدابير أمنية استثنائية تتضمن تسيير دوريات راجلة ومدولبة وإقامة نقاط مراقبة وحواجز تفتيش في محيط مجلس النواب”.

واضاف البيان “لذا تدعو هذه القيادة المواطنين والمعتصمين إلى التجاوب التام مع الإجراءات التي يتخذها الجيش تباعا، حفاظا على أمنهم وسلامتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام