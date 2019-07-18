العدو الاسرائيلي يخرق السيادة اللبنانية

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية لا سيما القرار رقم 1701.

فقد قالت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها الخميس “خرقت طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 18/7/2019 الساعة 14.20، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذتا طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت، الجنوب وشكا، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 15.30 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة”.

وفي بيان آخر، قالت قيادة الجيش “أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 18/7/2019 ما بين الساعة 5.03 والساعة 6.51، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالى 100 متر، وقام عناصره بإلقاء 4 قنابل صوتية في المياه الإقليمية اللبنانية”، وتابعت “تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام