السيسي يناقش مع الرئيس الجزائري المؤقت العلاقات الثنائية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي إن “السيسي رحب بالرئيس الجزائري في أول زيارة خارجية له”، وثمن “المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وأوضح المتحدث أن “اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار، بالإضافة إلى مسائل الأمن وتبادل المعلومات، لا سيما في ظل وجود العديد من التحديات المشتركة التي يواجهها الجانبان”، وتابع “كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بين الرئيسين بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي”.

من جانبه، أكد بن صالح “اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي”.

المصدر: روسيا اليوم